Булыкин: у грузин есть шансы в матче с Турцией, Словакия же смогла обыграть Бельгию

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Грузии и Турции.

«Для Хвичи чемпионат Европы 2024 года – очень особенный турнир, потому что ему нужно показать себя как можно лучше, так как он хочет поменять команду. Поэтому для него этот турнир очень важен. Но всё будет зависеть от того, как он проведёт эти матчи. Такая мотивация и стимул могут дать ему очень много сил.

Получится ли у него в одиночку добиться результата? Мы знаем, что в одиночку мало что получается. Но также мы знаем, что команда без суперзвёзд, как и Словакия, может обыграть топ-сборную Бельгии и достигнуть нужного результата, если вся команда работает как единый организм. В этом плане у грузин есть шансы в матче с Турцией, если они настроятся и покажут лучший футбол. А Хвича, которому очень нужны эти игры, заявит о себе ещё больше, перейдёт в топ-команду и исполнит свою мечту», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.