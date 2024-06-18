Гурули: если «ПСЖ» предложит € 200 млн за Хвичу, «Наполи» всё равно его не продаст

Бывший футболист сборной Грузии, «Динамо» Тбилиси, «Гавра» и «Дюнкерка» Гия Гурули высказался по поводу будущего своего соотечественника Хвичи Кварацхелии, который выступает в составе «Наполи».

«Когда у тебя есть контракт с командой, а клуб не хочет продавать игрока, то агент и отец никак не могут повлиять на руководство, потому что у Хвичи с «Наполи» контракт. Например, Конте, приходя в «Наполи», сказал: если Хвича уйдёт, то он не возглавит клуб. Плюс сам президент Де Лаурентис сказал, что не отпустит Кварацхелию. Если даже «ПСЖ» предложит € 200 млн за Хвичу, то «Наполи» всё равно его не продаст.

Если Хвича будет играть ещё лучше и будет показывать ту игру, которая была в первом сезоне в «Наполи», или цена вырастет, или опять тренер не отпустит, то трансфер даже через лето может не произойти. Никто, кроме тренера, не может сказать президенту клуба отпустить игрока. Но когда цена на Хвичу вырастет, то тогда Де Лаурентис может поговорить о продаже, ведь деньги всё-таки деньги», — сказал Гурули в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.