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Голкипер Украины Лунин получил низшую с 2012 года оценку за матч от WhoScored

Голкипер Украины Лунин получил низшую с 2012 года оценку за матч от WhoScored
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Голкипер сборной Украины Андрей Лунин получил самую низкую с 2012 года оценку за матч от WhoScored. Вратарю поставили 3,8 балла за игру с Румынией (0:3). На Евро-2012 голкипер сборной Польши Войцех Щенсны получил 3,59 балла.

Напомним, матч группового этапа чемпионата Европы 2024 года между сборными Украины и Румынии состоялся накануне, 17 июня. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Матч завершился разгромной победой сборной Румынии со счётом 3:0.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    
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