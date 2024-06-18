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Виллиан Роша вернулся в Москву и будет готовиться к новому сезону с ЦСКА

Виллиан Роша вернулся в Москву и будет готовиться к новому сезону с ЦСКА
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В агентстве бразильского защитника Виллиана Роши сообщили, что футболист вернулся в Москву и будет готовиться к новому сезону в составе ПФК ЦСКА. Также в агентстве отметили, что Виллиан Роша счастлив в ЦСКА.

«Виллиан Роша сегодня вернулся в Москву после отпуска. Последние две недели игрок тренировался и занимался восстановлением по согласованию с медицинским штабом ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону.

Он пройдёт углублённое медицинское обследование в ближайшее время. Роша счастлив и готов к новому сезону с ЦСКА», — сказали в агентстве корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, в прошлом сезоне Роша принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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