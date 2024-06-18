Мбаппе вряд ли сыграет с Нидерландами, но может выйти на поле в матче с Польшей — ESPN

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, получивший травму в виде перелома носа, вряд ли сыграет с Нидерландами в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024. При необходимости форвард может выйти на поле в игре с Польшей. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, ранее появилась информация, что Килиан Мбаппе прибыл в больницу в Германии. Отмечалось также, что нападающий может пропустить все матчи группового этапа Евро-2024. На чемпионате Европы сборная Франции играет в группе D. Соперники команды Дешама — национальные команды Австрии, Польши и Нидерландов.

С Нидерландами французы встретятся 21 июня, а матч заключительного, 3-го тура группового этапа с национальной командой Польши сборная Франции проведёт 25 июня.