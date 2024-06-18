Игрок сборной Франции Рабьо: Мбаппе сказал, что, возможно, вернётся к третьей игре

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о травме нападающего национальной команды Килиана Мбаппе в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией.

«Он в порядке, ему пришлось замениться, потому что у него явно сломан нос. Но нет, ничего страшного. Он сказал, что, возможно, вернётся к третьей игре в группе», — приводит слова Рабьо RMC Sport.

Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе пропустит все матчи группового этапа Евро-2024. В конце матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года между Францией и Австрией (1:0) Килиан получил травму в виде перелома носа. Позже сообщалось, что ему удалось избежать операции. На Евро-2024 сборная Франции играет в группе D. Соперники команды Дешама — национальные команды Австрии, Польши и Нидерландов.