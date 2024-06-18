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Игрок сборной Франции Рабьо: Мбаппе сказал, что, возможно, вернётся к третьей игре

Игрок сборной Франции Рабьо: Мбаппе сказал, что, возможно, вернётся к третьей игре
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Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о травме нападающего национальной команды Килиана Мбаппе в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    

«Он в порядке, ему пришлось замениться, потому что у него явно сломан нос. Но нет, ничего страшного. Он сказал, что, возможно, вернётся к третьей игре в группе», — приводит слова Рабьо RMC Sport.

Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе пропустит все матчи группового этапа Евро-2024. В конце матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года между Францией и Австрией (1:0) Килиан получил травму в виде перелома носа. Позже сообщалось, что ему удалось избежать операции. На Евро-2024 сборная Франции играет в группе D. Соперники команды Дешама — национальные команды Австрии, Польши и Нидерландов.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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