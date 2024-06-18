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Форвард сборной Германии Фюллькруг извинится перед болельщиком, которому сломал руку

Форвард сборной Германии Фюллькруг извинится перед болельщиком, которому сломал руку
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Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг, который сломал руку болельщику ударом на разминке перед матчем открытия чемпионата Европы — 2024 с Шотландией, планирует принести извинения пострадавшему мужчине, сообщает Sky Sport Germany со ссылкой на Bild.

По информации источника, Фюллькруг собирается отправить болельщику в качестве извинений свою игровую футболку и письмо. Также сообщается, что о несчастном случае известно Немецкому футбольному союзу (DFB).

Напомним, игра между Германией и Шотландией прошла 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Немцы выиграли с разгромным счётом — 5:1, а сам Фюллькруг забил один из мячей после выхода на замену на 63-й минуте. Отметим, что Никлас стал автором ещё одного гола, однако он был отменён после вмешательства VAR.

Следующий матч Шотландия проведёт со сборной Швейцарии, а немцы сыграют со сборной Венгрии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'
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