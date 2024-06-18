Форвард сборной Германии Фюллькруг извинится перед болельщиком, которому сломал руку

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг, который сломал руку болельщику ударом на разминке перед матчем открытия чемпионата Европы — 2024 с Шотландией, планирует принести извинения пострадавшему мужчине, сообщает Sky Sport Germany со ссылкой на Bild.

По информации источника, Фюллькруг собирается отправить болельщику в качестве извинений свою игровую футболку и письмо. Также сообщается, что о несчастном случае известно Немецкому футбольному союзу (DFB).

Напомним, игра между Германией и Шотландией прошла 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Немцы выиграли с разгромным счётом — 5:1, а сам Фюллькруг забил один из мячей после выхода на замену на 63-й минуте. Отметим, что Никлас стал автором ещё одного гола, однако он был отменён после вмешательства VAR.

Следующий матч Шотландия проведёт со сборной Швейцарии, а немцы сыграют со сборной Венгрии.