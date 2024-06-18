Главный тренер Польши обратился к болельщикам после поражения от Нидерландов на Евро-2024

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж обратился к болельщикам после поражения от Нидерландов в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Напомним, «оранжевые» одержали волевую победу со счётом 2:1.

«От имени игроков и персонала мы благодарим вас за поддержку на стадионе и перед телевизором. Мы сделаем всё, чтобы как можно дольше оставаться в этом турнире. Вы — наш 12-й игрок, и нет ничего невозможного, ведь мы все будем вместе», — написал Пробеж на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Национальные команды Польши и Нидерландов на Евро-2024 выступают в группе D. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Австрии и действующий вице-чемпион мира команда Франции.