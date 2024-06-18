Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Чехия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер Польши обратился к болельщикам после поражения от Нидерландов на Евро-2024

Главный тренер Польши обратился к болельщикам после поражения от Нидерландов на Евро-2024
Комментарии

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж обратился к болельщикам после поражения от Нидерландов в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Напомним, «оранжевые» одержали волевую победу со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 2
Нидерланды
1:0 Букса – 16'     1:1 Гакпо – 29'     1:2 Вегорст – 83'    

«От имени игроков и персонала мы благодарим вас за поддержку на стадионе и перед телевизором. Мы сделаем всё, чтобы как можно дольше оставаться в этом турнире. Вы — наш 12-й игрок, и нет ничего невозможного, ведь мы все будем вместе», — написал Пробеж на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Национальные команды Польши и Нидерландов на Евро-2024 выступают в группе D. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Австрии и действующий вице-чемпион мира команда Франции.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
«Смешанные эмоции». Форвард сборной Польши Букса высказался об игре с Нидерландами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android