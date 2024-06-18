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Гурули: не сюрприз, что «ПСЖ» подписал Сафонова, в России очень хорошая вратарская школа

Гурули: не сюрприз, что «ПСЖ» подписал Сафонова, в России очень хорошая вратарская школа
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Бывший футболист «Динамо» Тбилиси, «Гавра» и «Дюнкерка» Гия Гурули высказался о российском вратаре «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове.

«В России есть очень хорошая вратарская школа, и в Европе о ней знают. На данный момент не так идёт политика с Россией, но футбол – это другое, это не политика. Это не сюрприз, что «ПСЖ» подписал Сафонова. Если «ПСЖ» захотел Сафонова, значит, в клубе знают, что у него есть будущее. «ПСЖ» не покупает игроков просто так. У него есть шансы, чтобы стать основным вратарём.

Например, Мамардашвили пришёл в «Валенсию» в качестве четвёртого вратаря. У него был адаптационный период, затем два первых вратаря получили травмы, а ему дали шанс, которым он воспользовался и сейчас является основным голкипером. Вратарь – это такая позиция, где надо ждать своего шанса. Если бог даст тебе шанс, то его нельзя отпускать. А, к примеру, нападающий может сыграть на флангах и получать игровое время, выходя на замену. А у вратаря есть только одно место, чтобы получить свой шанс», — сказал Гурули в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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