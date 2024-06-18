Сёмин: Хвича так много тренировался, что на базе «Локомотива» приходилось выключать свет

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин отреагировал на слова нападающего «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии о жизни на базе железнодорожников. Напомним, грузинский футболист заявил, что чувствовал себя брошенным и одиноким, а базу красно-зелёных назвал страшным местом.

«Хвича очень любит футбол. Он настолько много тренировался на базе «Локомотива», что охранникам приходилось выключать свет, чтобы он заканчивал тренировку. Поэтому он и достиг таких больших успехов. А база «Локомотива» в Баковке — суперсовременная и соответствующая всем международным стандартам. Это всё, что я могу сказать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.