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Вратарь «Акрона» Волков: Акинфеев — эталон, было бы интересно посмотреть на него в Европе

Вратарь «Акрона» Волков: Акинфеев — эталон, было бы интересно посмотреть на него в Европе
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Голкипер «Акрона» Сергей Волков признался, что ему было бы интересно посмотреть за карьерой вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в Европе.

«Я бы очень хотел видеть российских вратарей в топовых чемпионатах. Даже про того же Игоря Акинфеева давно ходили слухи, что им интересуется «Манчестер Юнайтед». Было бы интересно последить за ним в Европе, но человек выбрал другой путь — всю жизнь в ЦСКА, это достойно уважения. Возможно, он всё сделал правильно», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

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