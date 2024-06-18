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Турция — Грузия: статистика личных встреч, история противостояний

Турция — Грузия: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 18 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Грузии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Чехией. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Грузии и Турции.

— Всего матчей между Турцией и Грузией: 5.

— Побед Грузии: 1.

— Побед Турции: 3.

— Ничьих: 1.

— Разница забитых мячей: 12-5 в пользу Турции.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.

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