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В Дортмунде закроют фан-зону Евро-2024 из-за непогоды, болельщиков попросили остаться дома

В Дортмунде закроют фан-зону Евро-2024 из-за непогоды, болельщиков попросили остаться дома
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Из‑за штормового предупреждения в Дортмунде закрыли фан‑зону и зону публичного просмотра матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Турции и Грузии. Об этом сообщает Dortmund.de.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Дортмунде сегодня (вторник, 18 июня) публичного просмотра в Вестфаленпарке не будет. Фан‑зона Фриденсплац также остаётся закрытой. Причина — предупреждение о суровой погоде. Болельщиков, не имеющиз билетов на игру на стадионе, просят оставаться дома», — сказано в опубликованном на сайте сообщении.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, матч между сборными Турции и Грузии состоится сегодня, 18 июня. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Отметим, что Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.

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