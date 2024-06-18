Волков: Калешин штрафовал за каждый мат. Хорошо, что половину он не слышал

Голкипер «Акрона» Сергей Волков рассказал об особенностях работы с бывшим тренером команды Евгением Калешиным.

— Что было самое странное и необычное в работе с Калешиным?

— У нас за каждое матерное слово назначался штраф. Мы скидывались, платили. Если он сам что-то скажет, мы замечали, и Евгений Игоревич тоже скидывался. В остальном — всё футбольное.

— Вы сильно пострадали из-за мата?

— Да, хорошо, что тренер половину ещё не слышал (смеётся). На тренировках часто вылетало, потому что надо было пожёстче «напихать». Но на игры это не распространялось, потому что там эмоции. Старался измениться, были и «ёлки-палки», и прочее, уже и сами смеялись с этого, но никто не хотел платить, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.