Ромащенко подтвердил интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии и Катара

Тренер Мирослав Ромащенко подтвердил, что им интересуется ряд клубов из Саудовской Аравии и Катара.

— Появилась информация, что вами интересуются клубы из Саудовской Аравии и Катара.

— Предметный интерес сейчас действительно есть. Но конкретизировать на данный момент не хотелось бы. По мере развития событий будем узнавать информацию, — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее об интересе клубов из Саудовской Аравии и Катара к Ромащенко сообщал «РБ Спорт». По ходу прошедшего сезона Ромащенко был главным тренером «Ахмата». В начале сезона он сменил Сергея Ташуева на этом посту. Однако весной нынешнего года Мирослав Ромащенко ушёл в отставку.