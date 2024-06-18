Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Чехия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сухина: в «Локомотиве» Кварацхелия вырос как игрок и выиграл свой первый большой трофей

Сухина: в «Локомотиве» Кварацхелия вырос как игрок и выиграл свой первый большой трофей
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший судья РПЛ и экс-начальник «Локомотива» Станислав Сухина полагает, что нападающий «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком, выступая за железнодорожников.

«Хвича однозначно вырос в «Локомотиве» как игрок. Вокруг него были отличные партнёры. Это дало ему толчок в дальнейшем. Первый свой большой трофей он выиграл в «Локомотиве». Это время ему помогло для дальнейшей карьеры. Спорить с этим не имеет смысла», — сказал Сухина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Хвича Кварацхелия отыграл за московский «Локомотив» семь матчей во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом. Летом 2019 года грузин перебрался из «Рустави», которому принадлежали права на него, в казанский «Рубин». С середины 2022 года Кварацхелия является игроком итальянского «Наполи».

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-начальник «Локо» Сухина: волосы встали дыбом, когда прочитал интервью Кварацхелии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android