Сухина: в «Локомотиве» Кварацхелия вырос как игрок и выиграл свой первый большой трофей

Бывший судья РПЛ и экс-начальник «Локомотива» Станислав Сухина полагает, что нападающий «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком, выступая за железнодорожников.

«Хвича однозначно вырос в «Локомотиве» как игрок. Вокруг него были отличные партнёры. Это дало ему толчок в дальнейшем. Первый свой большой трофей он выиграл в «Локомотиве». Это время ему помогло для дальнейшей карьеры. Спорить с этим не имеет смысла», — сказал Сухина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Хвича Кварацхелия отыграл за московский «Локомотив» семь матчей во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом. Летом 2019 года грузин перебрался из «Рустави», которому принадлежали права на него, в казанский «Рубин». С середины 2022 года Кварацхелия является игроком итальянского «Наполи».