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Динамо — Крылья Советов: прямая онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ, где смотреть, видео, 18 мая 2024 года

Мегадень в РПЛ! «Динамо» вплотную приблизится к чемпионству? LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн тура РПЛ
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А «Краснодар» может окончательно выпасть из гонки.

Друзья, всем привет! РПЛ возвращается. Сегодня, 18 мая, стартует предпоследний, 29-й тур нашего чемпионата. Мы увидим три матча — и каждый из них крайне важен.

В 14:00 мск начнут играть «Динамо» и «Крылья Советов». Хозяевам нужна только победа — в таком случае команда Лички точно сохранит первое место, да ещё и останутся шансы на досрочное чемпионство. Но «Крылья» вряд ли приедут отбывать номер: самарцы рискуют выпасть из топ-8.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом, в 16:30 мск, стартует матч «Локомотива» и «Факела». Здесь тоже у каждого своя мотивация. «Локо» надеется зацепиться за топ-3, а «Факел» отчаянно бьётся за выживание. Для вторых результат — вопрос жизни. Так что нам гарантирована заруба.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закроет игровой день ещё один важнейший матч — «Сочи» примет «Краснодар» (начало — в 19:00 мск). Сочинцы с огромной вероятностью проведут следующий сезон в Первой лиге, но пока сохраняют математические шансы на спасение, а значит, будут биться за три очка. «Краснодар» же превратился в аутсайдера чемпионской гонки, а в случае неудачи выпадет из неё окончательно.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За игровым днём в РПЛ предлагаем следить в онлайне «Чемпионата». Присоединяйтесь!

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