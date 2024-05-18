Мегадень в РПЛ! «Динамо» вплотную приблизится к чемпионству? LIVE

А «Краснодар» может окончательно выпасть из гонки.

Друзья, всем привет! РПЛ возвращается. Сегодня, 18 мая, стартует предпоследний, 29-й тур нашего чемпионата. Мы увидим три матча — и каждый из них крайне важен.

В 14:00 мск начнут играть «Динамо» и «Крылья Советов». Хозяевам нужна только победа — в таком случае команда Лички точно сохранит первое место, да ещё и останутся шансы на досрочное чемпионство. Но «Крылья» вряд ли приедут отбывать номер: самарцы рискуют выпасть из топ-8.

Следом, в 16:30 мск, стартует матч «Локомотива» и «Факела». Здесь тоже у каждого своя мотивация. «Локо» надеется зацепиться за топ-3, а «Факел» отчаянно бьётся за выживание. Для вторых результат — вопрос жизни. Так что нам гарантирована заруба.

А закроет игровой день ещё один важнейший матч — «Сочи» примет «Краснодар» (начало — в 19:00 мск). Сочинцы с огромной вероятностью проведут следующий сезон в Первой лиге, но пока сохраняют математические шансы на спасение, а значит, будут биться за три очка. «Краснодар» же превратился в аутсайдера чемпионской гонки, а в случае неудачи выпадет из неё окончательно.

За игровым днём в РПЛ предлагаем следить в онлайне «Чемпионата». Присоединяйтесь!

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