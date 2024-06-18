Филин — о переходе в «Эйпен»: не верил, что меня хотят видеть в такой сильной лиге

Центральный защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин, ранее выступавший за подмосковные «Химки», рассказал о том, как появился вариант с переходом в европейский клуб.

«Были неплохие варианты в РПЛ, но я хотел попробовать свои силы на другом уровне. Был интерес со стороны сразу трёх израильских команд — «Маккаби» Хайфа, «Маккаби» Тель-Авив и «Хапоэль» Беэр-Шева. В какой-то момент мы очень далеко зашли в переговорах — предполагалось, что я получу израильский паспорт (по линии жены), чтобы вписаться в лимит, и, возможно, даже сыграть за их сборную. Всё тянулось по срокам, и вдруг возник вариант с Бельгией.

Мне набрал Бранимир Петрович, который был в штабе у [Спартака] Гогниева. Он сказал, что посоветовал меня своему другу агенту. Он рассказал, что ко мне есть серьёзный интерес от двух бельгийских клубов — «Остенде» и «Эйпена». С учётом ситуации в мире мне было трудно поверить, что ко мне есть интерес из Европы. Плюс я специально загуглил — чемпионат Бельгии дороже чемпионата России по суммарной стоимости игроков. Я не верил, что меня хотят видеть в такой сильной лиге. По итогу «Остенде» предлагал контракт на полгода с опцией продления, а «Эйпен» сразу давал на 2,5. Поэтому я выбрал второй вариант», — приводит слова Филина Sport24.

27-летний Филин выступает за «Эйпен» с 31 января 2023 года, куда перешёл из «Химок» на правах свободного агента. За это время защитник принял участие в 27 матчах бельгийского клуба во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности россиянин провёл на поле 2139 минут. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра в € 600 тыс.

Ранее футболист выступал за молодёжную команду «Шахтёра», «Уфу», «Нижний Новгород», «Тамбов» и «Химки».