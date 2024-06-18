Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Чехия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда состоятся матчи между «Реалом» и «Барселоной» в сезоне-2024/2025

Стало известно, когда состоятся матчи между «Реалом» и «Барселоной» в сезоне-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Стало известно расписание первого тура Ла Лиги сезона-2024/2025 и даты матчей «Реала» с «Барселоной». Об этом сообщает испанское онлайн издание AS.

Сезон-2024/2025 в Ла Лиге стартует 15 августа матчем «Атлетик» – «Хетафе». Последний тур состоится 25 мая.

1-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025:

«Атлетик» Бильбао – «Хетафе»;

«Бетис» – «Жирона»;

«Мальорка» – «Реал» Мадрид;

«Лас-Пальмас» – «Севилья»;

«Вильярреал» – «Атлетико» Мадрид;

«Валенсия» – «Барселона»;

«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»;

«Сельта» – «Алавес»;

«Осасуна» – «Леганес»;

«Вальядолид» – «Эспаньол» / «Реал Овьедо».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Матчи «Реала» и «Барселоны» пройдут в 11-м и 35-м турах – 27 октября и 11 мая.

Материалы по теме
Лунин: хотел бы остаться в «Реале», но в жизни ничего не знаешь точно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android