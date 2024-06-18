Стало известно, когда состоятся матчи между «Реалом» и «Барселоной» в сезоне-2024/2025

Стало известно расписание первого тура Ла Лиги сезона-2024/2025 и даты матчей «Реала» с «Барселоной». Об этом сообщает испанское онлайн издание AS.
Сезон-2024/2025 в Ла Лиге стартует 15 августа матчем «Атлетик» – «Хетафе». Последний тур состоится 25 мая.
1-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025:
«Атлетик» Бильбао – «Хетафе»;
«Бетис» – «Жирона»;
«Мальорка» – «Реал» Мадрид;
«Лас-Пальмас» – «Севилья»;
«Вильярреал» – «Атлетико» Мадрид;
«Валенсия» – «Барселона»;
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»;
«Сельта» – «Алавес»;
«Осасуна» – «Леганес»;
«Вальядолид» – «Эспаньол» / «Реал Овьедо».
Матчи «Реала» и «Барселоны» пройдут в 11-м и 35-м турах – 27 октября и 11 мая.