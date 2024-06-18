Хавбек Испании Субименди высказался в преддверии матча со сборной Италии

Полузащитник сборной Испании Мартин Субименди поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Италии.

«Я сыграл много матчей против итальянских футболистов, и каждый из них был бойцом. Сборная Италии — очень универсальная команда, они могут играть по-разному, но всегда опасны при игре первым номером и в чужой штрафной», — приводит слова Субименди пресс-служба сборной Испании в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Испании состоится в четверг, 20 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и начнётся в 22:00 по московскому времени.