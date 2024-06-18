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Хавбек Испании Субименди высказался в преддверии матча со сборной Италии

Хавбек Испании Субименди высказался в преддверии матча со сборной Италии
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Полузащитник сборной Испании Мартин Субименди поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Италии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я сыграл много матчей против итальянских футболистов, и каждый из них был бойцом. Сборная Италии — очень универсальная команда, они могут играть по-разному, но всегда опасны при игре первым номером и в чужой штрафной», — приводит слова Субименди пресс-служба сборной Испании в социальной сети X (ранее Twitter).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Испании состоится в четверг, 20 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и начнётся в 22:00 по московскому времени.

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