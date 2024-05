«Вы никогда не будете одни». Репортаж о прощании Клоппа с «Ливерпулем» прямо с «Энфилда»

Впервые я попал на «Энфилд» в декабре 2012-го, в первый сезон Брендана Роджерса. «Ливерпуль» шёл во второй половине таблицы АПЛ и играл с «Саутгемптоном», а я уснул на трибуне. Уснул. На «Энфилде».

Если честно, около часа матча с «Вулверхэмптоном» (после 20-й и до 80-й минуты) тоже можно было подремать. В этом суть атмосферы английских стадионов: когда жарко на поле – это самые горячие точки планеты. Когда в рядовом матче катают вату – настроение на трибунах соответствующее. Уже несколько недель назад стало понятно, что играть командам не за что. Так что все эмоции плотно сконцентрировались в самом начале, когда встречали Юргена Клоппа, и в самом конце, когда его проводили.

Звучит максимально скучно, но есть нюанс (даже два): мы говорим о «Ливерпуле» и о Клоппе – больше чем клубе и больше чем тренере. Это был больше чем матч. Скорее городской фестиваль, к которому готовились с 26 января – с того дня, когда на сайте клуба появилось видео, которое начиналось с «I will leave the club»…

За три часа до свистка вокруг «Энфилда» людно и очень ярко. С 2012-го тут многое поменялось. Во-первых, сам стадион теперь видно не только из-за угла, а за несколько кварталов: в эпоху Клоппа реконструировали три трибуны из четырёх, и «Энфилд» обрёл намного более солидный облик. Во-вторых, район превратился в арт-квартал. Помимо нескольких граффити, посвящённых самому тренеру, на каждом втором перекрёстке ловишь взгляды местных кумиров настоящего и прошлого: например, легенд 70-х Фила Нила и Иана Каллагана. Луис Диас смотрит на арену со стороны трибуны Коп. А Мохамеду Салаху и Роберто Фирмино достались почётные места на домах с другой стороны, на Энфилд Роуд. На ней же, но чуть ближе к стадиону – мурал в честь Трента Александер-Арнольда. Последние три объекта находятся на маршруте клубного автобуса, когда он подъезжает к арене. Перед самым стадионом футболисты могут оглянуться на портрет Иана Раша, но, скорее всего, они всматриваются в толпу. Встреча команды перед матчем при Клоппе стала очень яркой ливерпульской традицией.

Встреча команды перед матчем Фото: Филипп Кудрявцев, «Чемпионат»

Полиция зачищает проезжую часть перед Hotel Anfield – в его дворе устраивают шикарный разогрев: приглашают музыкантов для инструментального исполнения фанатских песен. Толпа подхватывает, дымовые шашки поднимают настроение – праздник начинается. Чтобы попасть внутрь, нужно отстоять получасовую очередь, но смысла в этом мало: тусовка продолжается и за забором прямо на дороге. Таких мест вокруг стадиона около десятка. Компактный дворик, громкая музыка, море пива. Не хочешь пить там – никаких проблем. Стой где угодно: хоть на тротуаре, хоть на парковке, хоть на заправке. Пей хоть ящиками. Но вот жечь рядом с заправкой дымы – так себе идея.

Старушка предлагает прохожим объятия «в стиле Клоппа» Фото: Филипп Кудрявцев, «Чемпионат»

Здорового креатива тоже достаточно: вот старушка предлагает прохожим объятия «в стиле Клоппа». Ей 72, ещё ребёнком она застала времена Билла Шенкли, с которым Юргена сравнивают примерно все. «Дело не в том, что он сделал с командой, – говорит она – он научил город верить в себя. Ливерпульцы – гордые, мы хотим быть лучше всех. Да, конкуренция запредельная, но, даже если мы не выигрываем в итоге, мы верим каждую минуту».

«Чтобы добиться успеха, нам надо из сомневающихся превратиться в верящих» – эти слова Юргена Клоппа на первой пресс-конференции в 2015-м стали клубным девизом. Кого ни спросишь в толпе про тренера, первым делом получаешь в ответ эту цитату. Вера окупилась – «Ливерпуль» собрал полный набор трофеев. Кубок европейских чемпионов стал шестым в клубной истории, и фанаты отметили это роскошным баннером (six pack – по-английски «пресс»).

Тот самый баннер Фото: Филипп Кудрявцев, «Чемпионат»

Над воротами Hotel Anfield появляется огромная растяжка с лицами всего тренерского штаба – напоминание, что прощаться сегодня придётся не только с Клоппом, но и с Пепом Линдерсом, Петером Кравицем, Витором Матушем и Джоном Ахтербергом (а ещё с Джеком Робинсоном, Андреасом Корнмайером и Андреасом Шлумбергером). Вроде повод грустный – а вайб как перед чемпионским матчем. Уверен, это тоже часть наследия Юргена: он всегда просил эмоций по любому поводу.

В декабре 2015-го «Ливерпуль» в добавленное время вырвал домашнюю ничью у «Вест Бромвича». Юрген Клопп собрал команду и повёл её к Копу. Взявшись за руки, они приветствовали толпу. Соперники катались со смеху: празднуют ничью с аутсайдером. Клопп настаивал, что праздновали успешную концовку сложного матча. Важен не масштаб, а подход. Уже через несколько месяцев «Ливерпуль» дожал в компенсированное время дортмундскую «Боруссию» в четвертьфинале Лиги Европы – над празднованием уже никто не смеялся.

Говорят, что на матч с «Вулвз» приехали несколько тысяч фанатов «Дортмунда». Почти все без билетов. Проверить сложно, но немецких физиономий вокруг стадиона немало. Правда, всё равно сильно меньше, чем азиатов. Индонезия, Сингапур, Таиланд – все бегают вокруг арены с матчевыми шарфиками и фоткаются с каждой достопримечательностью, будь то статуя Билла Шенкли или просто огромное лого клуба на кирпичной стене. Пару лет назад «Ливерпуль» поменял технического спонсора с New Balance на Nike как раз для расширения на азиатский рынок. Впрочем, вряд ли без этого они остались бы дома.

Встречаю ребят из официального казахстанского фан-клуба и одного московского «копайта». Клуб собирает заявки с зарегистрированных фанатских объединений по всему миру и распределяет квоты. Казахстану в этот раз повезло – одобрили четыре. Москвичам отказали – в прошлом сезоне они уже ездили на последний тур, а повторяться нельзя – сейчас очередь других стран. Диме пришлось переплатить за билет в Hospitality. Правда, билет номиналом в £ 620 он выцепил за £ 400 – владелец решил продать в последний момент. Меня примерно за те же £ 400 спекулянт заводит на заворотную трибуну Anfield Road Stand, почти на самую верхотуру. Это – новенькие места, верхний ярус открыли по ходу нынешнего сезона, так что доступных мест там больше всего, а ценник – самый доступный. Ещё «повезло», что «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки – в марте на матч с «Вулвз» билеты продавали от £ 1500.

Подтрибунные пляски с обливанием пивом Фото: Филипп Кудрявцев, «Чемпионат»

До матча около 15 минут. Зашли поздно, потому что, кроме меня, местный предприниматель заводил ещё четверых индусов, которые полчаса не могли найти мурал Иана Раша, где мы встречались. Поэтому на подтрибунные пляски с обливанием пивом заглядываю на ходу и сразу бегу на трибуну. Как же хорош переполненный солнечный «Энфилд»! You’ll never walk alone – и понеслась!

Сразу ясно, что до самого матча фанатам вообще нет дела. С первых минут начинаются заряды в честь почти каждого футболиста эпохи Юргена Клоппа. Песня про Салаха, Вирджила ван Дейка, Трента, Садио Мане, Алисона, Эндрю Робертсона, Дивока Ориги… никого не забыл? Мой сосед Крис минут 20 пытается завести толпу, чтобы пропеть про Джордана Хендерсона, но без успеха. Крис в печали: «Это же наш капитан! Он поднимал Кубок АПЛ и Кубок чемпионов!» – «Ничего, успокаиваю его, про Хендерсона споём сразу после Озана Кабака». Ну а хитом вечера, конечно, была песня I’m so glad that Jurgen is a red. Очерёдность такая: футболист – Юрген – новый футболист – снова Юрген. И так половина первого тайма.

СТАДИОН «ЭНФИЛД» С ТРИБУНЫ Фото: Филипп Кудрявцев, «Чемпионат»

На 28-й минуте удаляют Нелсона Семеду – «Ливерпуль» в большинстве. Вскоре Алексис Мак Аллистер забивает первый гол, и стадион как будто вспоминает, что вообще-то на их глазах играют матч Премьер-Лиги. А это уже буднично и скучновато. Как я писал в начале, на этом моменте можно отключиться. Хозяева играют в своё удовольствие, толпа ловит кайф по-своему. Крис, например, притаранил четыре шкалика виски: «Обычно я ношу с собой два, но сегодня же ещё послематчевая церемония. Из-за Юргена пришлось удвоить порцию».

Болельщики с виски на трибуне Фото: Филипп Кудрявцев, «Чемпионат»

Ближе к церемонии уже не уснуть: стадион встаёт и затягивает I’m so glad минут на 10. В унисон поют (по крайней мере, стараются) все четыре трибуны. И вот от этого уже идут мурашки. Недоволен только Крис: «Я всё понимаю, но мы всё-таки на последнем матче сезона. Сейчас надо поддерживать команду, а время Клоппа будет после свистка». Свисток звучит. Вроде финальный, но всё только начинается. Такого заведённого «Энфилда» не было все 90 минут. Не ушёл, естественно, никто.

Выкатывают сцену. Футболисты и сотрудники клуба организуют коридор, правда, пока что не для Клоппа: первыми провожают Тьяго Алькантару и Жоэля Матипа (второго – значительно громче). Затем – перечисленных выше членов тренерского штаба. И только спустя полчаса на поле с разбега врывается Юрген. Проносится через коридор, останавливается… и уходит на второй круг, как будто хочет, чтобы шоу продолжалось как можно дольше.

Коридор на поле Фото: Филипп Кудрявцев, «Чемпионат»

На самом деле, церемония выглядела достаточно искусственно. Сцена, ведущий: было видно, что всё расписано и отрепетировано. Но ровно до того момента, как слово берёт Клопп. Первое, что он говорит: «Я счастлив». Не «это тяжёлый день, мне так грустно…» Нет! Юрген напоминает, что надо жить прекрасными моментами здесь и сейчас, а не беспокойством за будущее. Следующие слова – ироничная благодарность за то, что фанаты полностью игнорировали его просьбу не концентрировать на нём слишком много внимания до конца сезона.

Толпа встречает это ещё одним залпом I’m so glad that Jurgen is a red. А потом тренер выдаёт следующее: «Знаю, что вам насрать (так и сказал) на то, что я попрошу вас спеть. Но я всё-таки попрошу. Я тут услышал пару раз один мотив, и мне очень понравилось. Аааааарне Слот на-на-на-на-на (на мотив Opus – Life is life)». Подхватывает весь стадион. Вот такая «лайф из лайф». Был Клопп – теперь Слот.

Ну а дальше вы знаете: «Всех люблю, обнимаю, вы никогда не будете одни. Не забывайте верить и поддерживать вашу чудесную команду. Теперь я один из вас, будем делать это вместе». Крис в слезах – виски явно помог растрогаться. «Он подарил мне лучшие моменты жизни», – захлёбывается мой рыжий сосед и показывает фотографии: с финала Лиги Европы — 2015/2016, Лиги чемпионов трёх сезонов, побед над «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед».

Болельщики плачут Фото: Филипп Кудрявцев, «Чемпионат»

На первой пресс-конференции Юрген сказал: не так важно, что о тебе думают, когда ты приходишь в клуб. Важно, каким тебя запомнят. Клопп – смелый романтик, но вряд ли даже он мог мечтать о такой памяти.

