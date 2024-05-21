«Динамо» поздравило полузащитника Кутицкого с рождением сына

Московское «Динамо» поздравило своего полузащитника Александра Кутицкого с рождением сына.

«Саша Кутицкий стал папой.

У полузащитника бело-голубых родился сын Федя.

Поздравляем молодую семью, а также желаем здоровья маме и малышу!» — указано в заявлении клуба.

Кутицкий является воспитанником московского «Динамо». За первую команду опорный полузащитник играет с января 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с бело-голубыми рассчитано до лета 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 900 тыс. В нынешнем сезоне Кутицкий провёл за «Динамо» 11 матчей во всех официальных турнирах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

Напомним, в октябре 2023 года Кутицкий получил травму сухожилия прямой мышцы бедра и вернулся на поле только в апреле этого года.