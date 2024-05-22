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Трансферы РПЛ: Матвей Сафонов близок к переходу из Краснодара в ПСЖ, подробности, условия сделки, почему во Францию

Матвей Сафонов едет в «ПСЖ». Наши инсайды о главном трансфере лета в РПЛ
Андрей Панков
Матвей Сафонов едет в «ПСЖ»
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Позиция «Краснодара», подробности переговоров и другие ключевые детали сделки.

Матвей Сафонов переходит из «Краснодара» в «ПСЖ»? Да, это не шутка. Делимся инсайдами о главном трансфере предстоящего летнего окна в РПЛ.

Сафонов — одна из главных звёзд сезона:
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Насколько близок трансфер и что по условиям?

По нашей информации, «ПСЖ» и «Краснодар» действительно близки к трансферу Сафонова. Условия — солидные по меркам РПЛ € 20 млн плюс бонусы.

Переговоры между клубами начались ещё несколько недель назад и сейчас приближаются к завершению. Сделка ещё не согласована окончательно, но стороны максимально к этому близки.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зачем Сафонов «ПСЖ»?

Во французском клубе ищут подмену Джанлуиджи Доннарумме, так как нынешний второй вратарь Кейлор Навас летом покинет команду. У костариканца, к слову, набежало шесть матчей в нынешнем сезоне Лиги 1 и Кубка Франции.

После отсмотра нескольких кандидатур руководство «ПСЖ» остановилось на Сафонове. По словам наших источников, спортивный директор парижан Луиш Кампуш посещал матчи «Краснодара» и лично следил там за Матвеем.

Джанлуиджи Доннарумма и Луиш Кампуш

Джанлуиджи Доннарумма и Луиш Кампуш

Фото: Xavier Laine/Getty Images

«Краснодар» правда готов отпустить Сафонова?

Да, готов. У клуба остаётся Станислав Агкацев, который теперь точно никуда не уйдёт, несмотря на многочисленные слухи об интересе от других топов РПЛ. Плюс у «Краснодара» есть опция обратного выкупа Евгения Латышонка из «Балтики». Нельзя исключать, что руководство краснодарского клуба решит воспользоваться этим вариантом.

В любом случае таких переходов российских игроков в Европу не было давно. Наверное, со времён трансфера Александра Головина в «Монако», а то и дольше. Хотелось бы, чтобы у Сафонова всё получилось.

Вот ещё порция трансферных слухов:
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