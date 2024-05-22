«Атлетико» летом намерен устроить перестройку в составе команды — Cadena Ser

Мадридский «Атлетико» летом намерен устроить перестройку в команде в целях комплектования состава на долгосрочную перспективу. Об этом сообщает Cadena Ser.

Сообщается, что недавно состоялась встреча руководителей «матрасников», на которой было принято решение существенно обновить состав команды, расставшись с футболистами, которые не входят в планы Диего Симеоне либо находятся не в лучшей форме.

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При этом, по информации источника, «Атлетико» намерен сохранить в своей команде следующих игроков: голкипера Яна Облака, защитников Науэля Молину, Хосе Марию Хименеса, полузащитников Родриго Де Пауля, Маркоса Льоренте, Коке, Артура Вермерена, Пабло Барриоса, нападающих Родриго Рикельме, Самуэла Лино, Антуана Гризманна.

«Атлетико» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы Ла Лиги за один матч до завершения сезона. В активе команды Диего Симеоне 73 очка. Испанский клуб по итогам всех турниров остался без трофеев, вылетев из полуфиналов Кубка Испании и Суперкубка Испании. Также мадридский клуб остановился в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив место в полуфинале дортмундской «Боруссии».