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«Барселона» дополнительно заплатит «Баварии» € 1,25 млн за результативность Левандовского

«Барселона» дополнительно заплатит «Баварии» € 1,25 млн за результативность Левандовского
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«Барселона» дополнительно заплатит «Баварии» € 1,25 млн за результативность польского нападающего каталонского клуба Роберта Левандовского в этом сезоне. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, при переходе игрока из «Баварии» в контракте был прописан бонус в размере € 1,25 млн за каждый сезон, в котором нападающий забивает не менее 25 мячей. Поскольку на данный момент на счету Левандовского 25 голов в этом сезоне, «Барселона» дополнительно заплатит «Баварии» € 1,25 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Левандовски перешёл из «Баварии» в «Барселону» летом 2022 года. Сумма трансфера составила € 45 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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