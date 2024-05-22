«То ли временное помешательство, то ли сатира». Экс-спортдир ЦСКА — об интервью Вернблума

Бывший спортивный директор ЦСКА Антон Евменов прокомментировал скандальное интервью экс-хавбека армейцев Понтуса Вернблума, в котором шведский футболист извинился перед жителями своей страны за выступление в составе красно-синих.

«Он всегда улыбался во все 32 зуба и был доволен. Весь период, что он был в ЦСКА, я не думаю, что Вернблум был чем-то недоволен. Он играл в клубе-чемпионе России, он участвовал и забивал в Лиге чемпионов, был кумиром и лидером, а в каких-то матчах — капитаном.

Я думаю, что сейчас это то ли временное помешательство, то ли некоторая сатира, шведский юмор, который мы поймём спустя какое-то время. Я даже на него злиться и обижаться не вижу смысла, потому что интервью находится между ерундой и сказкой», — приводит слова Евменова «Спорт День за Днём».

Понтус Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». Всего в составе армейцев Вернблум принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 гола и сделал 17 результативных передач. Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Помимо профильного амплуа, футболиста в ЦСКА также использовали в нападении, где Вернблум забивал голы, и на позиции центрального защитника.

Антон Евменов после шести лет работы скаутом ЦСКА занимал должность спортивного директора армейцев с августа 2013-го по январь 2014 года.