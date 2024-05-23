Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «СКА-Ростов»: переход клуба в Медиалигу абсолютно оправдан

Тренер «СКА-Ростов»: переход клуба в Медиалигу абсолютно оправдан
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Денис Попов, ныне возглавляющий «СКА-Ростов», высказался о руководстве команды, которое решило перейти в Медиалигу.

«Вася владеет клубом уже пятый год. Он не бросил команду в трудные времена — делал всё, чтобы клуб продолжал существовать. Переход в Медиалигу абсолютно оправдан. Вася идёт в ногу со временем, пробует что-то новое. Это лучше, чем топтаться на одном месте», — приводит слова Попова Sport24.

Напомним, «СКА-Ростов» был основан в 1937 году. Команда становилась серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года и обладателем Кубка СССР 1981 года. В первой половине прошлого сезона СКА выступал в группе 1 дивизиона «Б» Второй лиги, где занял шестое место из семи. Во второй половине сезона ростовчане успешно сражались в группе вылета и заняли второе место, уступив только «Севастополю». 25 января владелец ростовчан Василий Вакуленко сообщил, что его клуб переходит в Медиалигу.

Материалы по теме
«СКА-Ростов» проиграл Fight Nights в матче Медиалиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android