Тренер «СКА-Ростов»: переход клуба в Медиалигу абсолютно оправдан

Бывший футболист московского ЦСКА Денис Попов, ныне возглавляющий «СКА-Ростов», высказался о руководстве команды, которое решило перейти в Медиалигу.

«Вася владеет клубом уже пятый год. Он не бросил команду в трудные времена — делал всё, чтобы клуб продолжал существовать. Переход в Медиалигу абсолютно оправдан. Вася идёт в ногу со временем, пробует что-то новое. Это лучше, чем топтаться на одном месте», — приводит слова Попова Sport24.

Напомним, «СКА-Ростов» был основан в 1937 году. Команда становилась серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года и обладателем Кубка СССР 1981 года. В первой половине прошлого сезона СКА выступал в группе 1 дивизиона «Б» Второй лиги, где занял шестое место из семи. Во второй половине сезона ростовчане успешно сражались в группе вылета и заняли второе место, уступив только «Севастополю». 25 января владелец ростовчан Василий Вакуленко сообщил, что его клуб переходит в Медиалигу.