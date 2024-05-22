Восстановление Неймара затягивается — Footmercato

32-летний крайний нападающий «Аль-Хиляля» Неймар, получивший тяжёлую травму в октябре 2023 года, вернётся в строй позже, чем ожидалось. Об этом сообщает Footmercato.

По сведениям источника, ожидалось, что бразильский игрок вернётся после разрыва крестообразной связки до конца сезона. Но его восстановления отстаёт от графика. После этого казалось, что Неймар примет участие в предсезонной подготовке «Аль Хиляля». Однако теперь ожидается, что бразильский нападающий пропустит даже старт следующего сезона.

Напомним, бразильский футболист перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» минувшим летом. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. По итогам нынешнего сезона «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии.