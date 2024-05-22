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Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Лукман — первый игрок, оформивший хет-трик в финале Лиги Европы с 1975 года

Лукман — первый игрок, оформивший хет-трик в финале Лиги Европы с 1975 года
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В эти минуты проходит финал Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Команды играют на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. На момент выхода новости счёт в игре 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

Уже на 12-й минуте встречи нападающий «Аталанты» Адемола Лукман с голевой передачи Давиде Дзаппакосты открыл счёт в игре. Затем, на 26-й минуте, нигерийский форвард забил второй мяч бергамасков, оформив дубль. Уже во втором тайме, на 76-й минуте Адемола Лукман оформил хет-трик, доведя счёт в матче до разгромного.

Таким образом, нигерийский нападающий стал вторым игроком в истории Лиги Европы (Кубка УЕФА), оформившим хет-трик в финалах второстепенного еврокубка.

Первым игроком, оформившим хет-трик в финале Кубка УЕФА, является нападающий гладбахской «Боруссии» Юпп Хайнкес, который забил три мяча в ворота с «Твенте» (5:1) в финале сезона-1974/1975.

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