Прервалась серия «Байера» из 51 матча без поражений во всех турнирах

Леверкузенский «Байер» потерпел первое поражение в этом сезоне. Команда из Германии в финале Лиги Европы проиграла «Аталанте» со счётом 0:3. Таким образом, у подопечных Хаби Алонсо прервалась серия из 51 матча без поражений.

Ранее «Байер» стал первым клубом в истории, не проигравшим ни разу в течение всего сезона в Бундеслиге. Также «фармацевты» стали третьей командой в XXI веке из топ-5 лиг, не проигравшей ни разу за весь сезон в рамках национального чемпионата. До этого это удавалось «Арсеналу» (сезон-2003/2004) и «Ювентусу» (сезон-2011/2012).

Напомним, «Байер» в этом сезоне впервые в истории стал чемпионом Германии. Подопечные Хаби Алонсо также могут стать обладателями Кубка Германии, где в финале сыграют с «Кайзерслаутерном».