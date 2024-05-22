Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Прервалась серия «Байера» из 51 матча без поражений во всех турнирах

Прервалась серия «Байера» из 51 матча без поражений во всех турнирах
Комментарии

Леверкузенский «Байер» потерпел первое поражение в этом сезоне. Команда из Германии в финале Лиги Европы проиграла «Аталанте» со счётом 0:3. Таким образом, у подопечных Хаби Алонсо прервалась серия из 51 матча без поражений.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

Ранее «Байер» стал первым клубом в истории, не проигравшим ни разу в течение всего сезона в Бундеслиге. Также «фармацевты» стали третьей командой в XXI веке из топ-5 лиг, не проигравшей ни разу за весь сезон в рамках национального чемпионата. До этого это удавалось «Арсеналу» (сезон-2003/2004) и «Ювентусу» (сезон-2011/2012).

Напомним, «Байер» в этом сезоне впервые в истории стал чемпионом Германии. Подопечные Хаби Алонсо также могут стать обладателями Кубка Германии, где в финале сыграют с «Кайзерслаутерном».

Материалы по теме
«Аталанта» уничтожила «Байер» в финале Лиги Европы! Чемпионам вручили кубок. LIVE
Live
«Аталанта» уничтожила «Байер» в финале Лиги Европы! Чемпионам вручили кубок. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android