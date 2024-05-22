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Алексей Миранчук не вышел на поле в матче финала Лиги Европы «Аталанты» с «Байером»

Алексей Миранчук не вышел на поле в матче финала Лиги Европы «Аталанты» с «Байером»
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Закончился матч финала Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Игра завершилась победой бергамасков со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

Таким образом, «Аталанта» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 38 матчах «Аталанты» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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