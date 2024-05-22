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«Аталанта» впервые в истории выиграла Лигу Европы, разгромив в финале «Байер»

«Аталанта» впервые в истории выиграла Лигу Европы, разгромив в финале «Байер»
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Закончился матч финала Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Игра завершилась победой бергамасков со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

Уже на 12-й минуте встречи нападающий «Аталанты» Адемола Лукман с голевой передачи Давиде Дзаппакосты открыл счёт в игре. Затем, на 26-й минуте, нигерийский форвард забил второй мяч бергамасков, оформив дубль. Уже во втором тайме, на 75-й минуте Адемола Лукман оформил хет-трик, доведя счёт в матче до разгромного.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных.

Таким образом, «Аталанта» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы. В полуфинале Лиги Европы «Аталанта» встречалась с французским «Марселем». Подопечные Джан Пьеро Гасперини в первом матче сыграли вничью (1:1), а в ответной встрече разгромили соперника со счётом 3:0.

Леверкузенский «Байер» потерпел первое поражение в этом сезоне. Следовательно, у подопечных Хаби Алонсо прервалась серия из 51 матча без поражений.

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