Закончился матч финала Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Игра завершилась победой бергамасков со счётом 3:0.
Таким образом, «Байер» во второй раз за сезон не смог отличиться в матче. Первый такой матч был сыгран 27 января в рамках 19-го тура Бундеслиги с «Боруссией» М и завершился со счётом 0:0. Всего в нынешнем сезоне подопечные Хаби Алонсо провели 52 матча, в 50 из которых «Байер» забивал минимум один гол.
Напомним, «Байер» в этом сезоне впервые в истории стал чемпионом Германии. Подопечные Хаби Алонсо также могут стать обладателями Кубка Германии, где в финале сыграют с «Кайзерслаутерном».
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