Нигерию в финал Кубка Африки тащил не Осимхен. Новый лидер сборной — одноклубник Миранчука

Лукман мог вообще не играть за нигерийцев. А теперь ведёт их к трофею.

Сборная Нигерии может выиграть свой четвёртый Кубок Африки. В финале «орлы» встретятся с хозяевами турнира – Кот-д’Ивуаром. Что простой болельщик знает о Нигерии? Конечно, что за неё играет Виктор Осимхен. Но к решающему матчу сборную тащил вовсе не форвард «Наполи», а вингер Адемола Лукман. Как полузащитник стал одним из лидеров сборной, так же классно выступая за «Аталанту»?

Кубок африканских наций . Финал Кубок африканских наций . Финал 11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК Нигерия Не начался Кот-д'Ивуар Кто победит в основное время? П1 X П2

Лукман в 19 лет выиграл ЧМ. Но не нашёл себя в АПЛ

Лукман родился в 1997-м в Лондоне и всё футбольное воспитание получил в Англии. Адемола играл в юношеских структурах «Ватерлоо» и «Чарльтона» и за второй клуб дебютировал во взрослом футболе в 2015 году. Лукман на протяжении двух лет выступал за «Чарльтон», а зимой 2017-го вингер перебрался в «Эвертон» за сумму около € 9 млн. «Ириски» оценили технические и скоростные качества Адемолы. При этом Лукман привлекался и в молодёжные сборные Англии (с 2016 по 2019 год) – в 2017-м он стал чемпионом мира U20 в составе англичан.

Казалось, что в АПЛ появляется новая звезда. Да ещё и у сборной Англии будет усиление. Но нет. В Ливерпуле полузащитник так и не стал основным, получая игровое время эпизодически.

В середине сезона-2017/2018 его отправили в аренду в «РБ Лейпциг» — команду, умеющую работать с талантами. За 11 матчей в Германии он забил пять голов и вернулся в «Эвертон». В сезоне-2018/2019 Лукман провёл 24 матча за «ирисок» во всех турнирах, но отличился всего один раз.

Адемола Лукман в «Эвертоне» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Удивительно, но «РБ Лейпциг» вернулся за футболистом и заплатил за него «Эвертону» € 18 млн летом 2019-го. Вероятно, повлияло достойное выступление Лукмана в аренде в Германии. Однако Адемола выдал плохой сезон: он провёл всего 11 матчей во всех турнирах, не отличившись ни разу (у него были травмы, но ничего серьёзного).

Возглавлявшего тогда «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана вряд ли устроило выступление англичанина, и его отправили в аренду на два сезона в АПЛ: в чемпионате-2020/2021 он выступал за «Фулхэм», а в следующем – за «Лестер». За оба клуба Адемола играл регулярно, да и статистика не подкачала. В «Фулхэме» он набрал 8 (4+4) результативных баллов за 35 матчей, а в «Лестере» забил восемь голов и оформил пять ассистов в 42 встречах. Однако ни одна, ни другая команда не решились на выкуп Лукмана. И летом 2022 года за ним пришла «Аталанта».

Переход в «Аталанту» — ключевое решение в карьере Лукмана

Бергамаски выкупили вингера у «РБ Лейпциг» за € 9,2 млн. И вряд ли пожалели о трансфере. Уже в первом сезоне Адемола настрелял 15 голов и отдал восемь результативных передач в 33 встречах сезона. Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поверил в Лукмана, заставил его полностью отдаваться игре.

Адемола Лукман футболист «Аталанты» и сборной Нигерии «Гасперини — самый жёсткий человек, которого я встречал. Он показал мне совершенно новый метод обучения. Я начал думать о футболе по-новому».

Также тренер «Аталанты» придумал Лукману новую роль. Если ранее его рассматривали только как вингера, то Джан Пьеро использовал его в качестве второго нападающего. Лукман стал меньше времени проводить с мячом, но научился искать зоны, из которых мог угрожать воротам соперника. А перед сезоном-2022/2023 Адемола принял важное для себя решение: он отказался от игры за Англию, согласившись выступать за сборную Нигерии. Хотя сам Лукман родился и жил в Англии, его родители – этнические нигерийцы, поэтому ФИФА без проблем разрешила ему сменить спортивное гражданство. Дебют состоялся в марте 2022-го в матче отборочного цикла к ЧМ с Ганой.

В сезоне-2023/2024 Лукман продолжает держать уровень. Адемола – второй игрок «Аталанты» в Серии А по системе «гол+пас» — на его счету 10 (7+3) результативных очков в 18 встречах. Больше только у Шарля Де Кетеларе (11). Хотя Гасперини не всегда доволен своим футболистом. В матче 8-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (2:3) Лукман вышел на поле на 60-й минуте, но его выступление разозлило тренера.

«Единственным плохим моментом во встрече стало поведение Лукмана, когда он вышел на поле. Он не выглядел таким сосредоточенным, как его товарищи по команде, будто Адемола не хотел играть», — отметил Гасперини. Забавно, но за пару дней до этого «Аталанта» играла в Лиге Европы со «Спортингом» и одержала победу со счётом 2:1. А Гасперини хвалил форварда: «Лукман провёл, пожалуй, лучшую игру в сезоне, а также одну из лучших встреч за год. У него было много опасных шансов, и я вижу, как он растёт. Лукман важен».

Адемола Лукман в «Аталанте» Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

На Кубке Африки Адемола круче Осимхена

Сборная Нигерии отправлялась на Кубок Африки — 2023 как один из главных фаворитов. Ну а СМИ и болельщики, естественно, выделяли Виктора Осимхена как главную звезду команды. Однако именно Лукман стал самым результативным игроком сборной (до финала). Тренер сборной Нигерии Жозе Перейру использует удобную для Адемолы схему 3-4-2-1, в которой он выступает как глубинный форвард. На счету Лукмана три гола (два Камеруну в 1/8 финала – 2:0, а также мяч Анголе – 1:0). А во встрече 1-го тура группового этапа с Экваториальной Гвинеей он оформил ассист. А у Осимхена всего один гол и один результативный пас.

Адемола Лукман в сборной Нигерии Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Почему Лукман так хорош? Дело не только в позиции, но и в игре сборной Нигерии. «Орлы» — контратакующая команда, которая хороша на пространстве. И тут полностью раскрываются навыки Лукмана: скорость и техника переплетаются с тактическими знаниями, полученными от Гасперини. Но Адемола полезен и в позиционной атаке (опять же спасибо игре в «Аталанте»). Например, на его счету 2,2 ключевой передачи в среднем за игру и 2,2 заработанного фола за матч (лучшие результаты в Нигерии).

Джан Пьеро Гасперини главный тренер «Аталанты» «Я не хочу вести себя так, как будто желаю, чтобы Нигерия вылетела, но, естественно, мы надеемся, что Лукман не будет отсутствовать слишком долго. Прежде всего мы надеемся, что он не получит травму».

Лукман в итоге вышел с Нигерией в финал, задержавшись на турнире максимально долго. Теперь есть шанс принести стране четвёртый Кубок Африки в истории.