«Игра в «Спартаке» не сравнится с ЦСКА». Медина рассказывает о сложном сезоне клуба

И ещё о том, как фанаты ЦСКА посылают Хесуса, а потом просят о фото.

Сезон-2023/2024 в РПЛ подходит к концу. «Спартак» по его итогам не попадёт даже в тройку. Этот год для красно-белых получился непростым – в том числе и для Хесуса Медины, прошлым летом перешедшего к красно-белым из ЦСКА. «Чемпионат» обстоятельно пообщался с хавбеком.

А вот и темы разговора с Мединой:

Назначение Станковича, вылет из Кубка России, проблемы в матчах с середняками

— Недавно «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера. Ваши первые мысли?

— Клуб подписал хорошего специалиста. Станкович выигрывал чемпионаты разных стран ― четыре за пять лет. Всем нравится новое. Я помню его футболистом ― «Интер», в котором Станкович играл, был фантастическим. Помню его гол с центра поля в ворота «Шальке» ― тоже фантастика. Он вообще любил бить издали. Станкович был топ-игроком, много всего знает. Уверен, он сможет передать свой богатый игровой опыт нам.

— Мы разговариваем через день после вылета «Спартака» из Кубка России. Поражение от «Балтики» ― самое незаслуженное в твоей карьере?

— Да. Мы очень разочарованы. Нашей целью была победа в турнире, ведь мы – «Спартак». И мы заслуживали победы. Но в футболе такое случается, когда ты доминируешь, но не забиваешь свои моменты, а потом проигрываешь 0:1. Вратарь «Балтики» (Евгений Латышонок. – Прим. «Чемпионата») был очень хорош, сыграл матч жизни.

— Большинство фанатов считает сезон провальным, и только победа в Кубке могла спасти его.

— Я знаю, фанаты разочарованы. И согласен с ними. В следующем сезоне постараемся исправиться. Будем биться до конца. Единственный путь ― работать ещё упорнее. Нам надо всё изменить.

— В голове сидит нулевая ничья с «Пари НН»? Если бы «Спартак» победил, то вклинился бы в чемпионскую гонку.

— Не только с «Пари НН». Нам такие игры даются тяжело ― «Факел», «Урал», «Пари НН»… Если бы мы победили в Нижнем Новгороде, то реально бы боролись за чемпионство.

Футболисты «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Что не так происходит в этих матчах?

– Не могу объяснить, почему нам так тяжело играть с такими командами. Наверное, во встречах со «Спартаком» эти клубы всегда стараются выдать матч жизни. Они постоянно играют глубоко в защите, а нам тяжело их вскрывать.

Чемпионская гонка, срок Промесу, работа со Слишковичем

— Как тебе чемпионская гонка?

— Странный чемпионат, странная гонка. Сразу три команды бьются за титул.

– За кого в ней болеешь?

– Наверное, за «Динамо» ― там играет Хорхе Карраскаль, мои друзья Фабиан Бальбуэна и Роберто Фернандес. Для РПЛ будет хорошо, если появится новый чемпион. Ведь он не менялся уже пять лет подряд! Хотя «Зенит» заслужил все эти титулы.

— Сколько раз за последние месяцы ты думал: «Если бы Промес был с нами, было бы лучше»?

— Ни разу. Да, у Квинси есть проблемы. Мы все это про знаем, но внутри команды это не обсуждается. Наша задача ― двигаться вперёд, фокусироваться на сегодняшнем дне. О Квинси я знаю только то, что знают все. Мне даже нечего добавить.

— Что надо изменить «Спартаку», чтобы стать чемпионом в следующем сезоне?

— На самом деле, для золота нам надо исправить совсем мелкие вещи: не терять очки в матчах с командами ниже уровнем и прибавить в агрессии.

Хесус Медина с Владимиром Слишковичем Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Говорили, что команда была готова идти к руководству с просьбой оставить Владимира Слишковича главным тренером. Чем он так хорош?

— Он отличный специалист. Если тебе доверяют тренировать «Спартак» ― главный клуб в России, значит, ты хорош. У Слишковича чудесные отношения вообще со всеми в команде. При нём все снова почувствовали себя одной командой, он создал хорошую атмосферу.

— Как?

— У него прикольные тренировки. Например, играли в футбол пешком или на других позициях ― я был центральным защитником, например. Это помогло избавиться от плохих мыслей, раскрепостило. Когда ты проигрываешь – тебя всё бесит, всё не нравится. А вот такие тренировки сработали, появилось больше счастливых моментов. Плюс Слишкович хороший мотиватор, он общался персонально со всеми ― это всё очень помогло.

Новая позиция, воспоминания об Абаскале, отличия Москвы от Нью-Йорка

— Слишкович поменял твою роль: теперь ты «десятка». Как тебе?

— Да, он сразу сказал, что видит меня «десяткой». Знаю эту позицию, играл так в МЛС, в ЦСКА временами тоже. Да и в сборной. У меня не было проблем, Слишкович вселил в меня уверенность ― и это сработало. На этой позиции я больше встречаюсь с мячом, играю на пространстве. И чувствую себя прекрасно.

— У «Спартака» всего один гол со стандарта в сезоне. Почему всё так плохо?

— Тяжело сказать. Мы много работаем над стандартами, но бывает, что не залетает.

В других командах у меня бывало, что мы вообще не работали над стандартами, однако забивали с них почти при каждой возможности. У нас много вариантов на стандартах, но так бывает. Думаю, в следующем сезоне будет лучше.

Хесус Медина и Гильермо Абаскаль Фото: РИА Новости

— Гильермо Абаскаль пробовал тебя на позиции «восьмерки». Казалось, тебе она не очень подходит.

— Он поставил меня на эту позицию, да, но я её знаю. Готов действовать на любой позиции, которую укажет тренер. И я был неплох! Но после какой-то нашей плохой игры меня поставили вингером.

Когда я только пришёл в «Спартак», у меня была травма, а для игры в полузащите физически надо чувствовать себя отлично. Мне было непросто, но оправданий не ищу ― результата не было, мы сменили тактику. Если будет возможность, с удовольствием снова сыграю «восьмерку» ― мне нравится.

— Были ли зимой мысли об аренде?

— Ни разу. Я счастлив в «Спартаке», не собираюсь никуда уходить.

— Чем запомнился Абаскаль?

— Он крутой тренер. Мы очень здорово начали этот сезон, выиграли пять матчей подряд ― уверенность в себе была запредельная. Гильермо ― классный человек. Но таков футбол. Мне сложно сказать, почему всё повалилось. Игроки не снижали требований к себе, однако мы начали проигрывать, было тяжело это изменить ― просто не получалось.

Не могу сказать ничего плохого про Гильермо, мне нравились его тренировки: всё через мяч, много интересных упражнений. Абаскаль знает про футбол очень много, мы много говорили с ним о тактике, об использовании пространства.

Разница между «Спартаком» и ЦСКА

— Ты в «Спартаке» уже год, и за это время очень много чего произошло с клубом. Почему в «Спартаке» не бывает спокойно?

— Потому что это «Спартак» — главная команда страны. Все говорят о «Спартаке»: в СМИ, на телевидении, обычные люди. Это не сравнится с игрой за ЦСКА, например. В «Спартаке» на тебе фокус гораздо больше. Когда переходил сюда – понимал это. Для меня это не проблема.

Хесус Медина на презентации в «Спартаке» Фото: spartak.com

— Как ты узнал о возможности перейти в «Спартак»?

— Мне рассказал агент. Я сразу знал: перейти из ЦСКА в «Спартак» будет непросто. Но меня зарядили уверенностью, что здесь всё будет хорошо, что мне здесь будет лучше. На самом деле, это крутой опыт ― совершить такой необычный переход.

— Карраскаль недавно сказал: «В ЦСКА не играл из-за некоторых людей. То же самое произошло с Мединой». Как прокомментируешь?

— Карраскаль это сказал, ха-ха? В ЦСКА при Владимире Федотове и я, и Хорхе начали очень хорошо. Но в какой-то момент всё стало хуже. У тренера был свой тактический взгляд на схему. А у меня был другой взгляд на футбол ― отличный от Федотова. Но это нормально.

Конфликта не было. Да, мы с тренером много разговаривали о позиции, на которой я должен играть, я высказывал своё мнение. Но у нас были нормальные отношения. При этом российские игроки слегка отличаются от нас ― латиноамериканцев. Возможно, мы говорим слишком много, даже чересчур говорим о том, что нам не нравится — это особенность характера.

— Первое время получал гневные сообщения от фанатов ЦСКА?

— Да, но это нормально, я их понимаю. Это футбол, это игра, так что понимаю их злость. Когда фанаты ЦСКА видят меня в парке, ресторане или на улице, конечно, я слышу от них: «Пошёл нахрен» (в оригинале использовано более грубое выражение. – Прим. «Чемпионата»). Посылают меня, а после этого подходят и просят о фото ― это нормально, ха-ха.

— Марио Фернандес очень эмоционально отпраздновал гол «Зенита» в ворота ЦСКА осенью. Ты же, когда забил ЦСКА, был весьма спокоен. Почему?

— Уважаю ЦСКА и уважаю фанатов, стараюсь сохранять хорошие отношения со всеми. Я всегда стараюсь быть спокойным. Не знаю, зачем Марио так отпраздновал. Возможно, у него были на это причины.

— В марте Россия и Парагвай должны были сыграть товарищеский матч, но его отменили из-за теракта. Твои мысли в тот день?

— Полное понимание. Этот теракт задел слишком много людей. Я осознавал, что игру отменят. Хотелось сыграть, но это был тяжёлый момент для России, для многих людей. Отменить матч было правильно.

— После этого теракта не было мысли уехать из РПЛ?

— Это может случиться в любой точке мира ― США, Париж, Мадрид. Такое не предсказать. У меня не было таких мыслей. В Москве я всегда чувствовал себя безопасно.

Когда был в Испании, было много разных мыслей, но как только приехал в Москву, то понял: здесь со мной всё будет хорошо.

— В чём главные отличия жизни в Нью-Йорке и Москве? Может быть, три главных преимущества?

— Москва ― прекрасный город. Не хочу сравнивать с Нью-Йорком ― это два замечательных города. До перехода в ЦСКА ничего не знал о Москве, потому что для Парагвая Россия – слишком далёкая страна. Но семья моей девушки путешествовала ещё по СССР, поэтому они заверили меня, что Москва ― чудесная.

Что касается преимуществ, то, наверное, в Нью-Йорке гораздо больше туристов. Плюс, как я уже сказал, чувствую себя здесь безопасно. А ещё здесь очень чистые улицы! И снег я полюбил. И сырники! Всегда беру ― очень вкусно.