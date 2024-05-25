Чемпионский матч в РПЛ! «Краснодар» или «Динамо» — кто возьмёт титул? LIVE!

А ведь может и «Зенит»!

Сегодня, 25 мая, завершается РПЛ сезона-2023/2024. Чемпиона России мы узнаем в последнем туре. Например, в матче «Краснодара» и «Динамо», по итогам которого титул может оформить любая из команд.

Прямо скажем: ситуация непростая. И может случиться так, что после финального свистка в Краснодаре чемпионом вообще станет «Зенит». Для этого хозяевам нужно победить в своей игре, а петербуржцам – взять три очка с «Ростовом» в параллельной встрече. Таким образом, чтобы первым стали парни Мурада Мусаева, им нужны не только три очка, но и осечка гегемона.

На бумаге все аргументы в пользу «Динамо» – москвичам нужно просто не проиграть на выезде «Краснодару», и тогда долгожданное золото возвращается в столицу. Но как часто бывает, когда стоит подобная задача, команда начинает нервничать больше обычного.

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