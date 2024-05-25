Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Краснодар — Динамо, прямая онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ, где смотреть, 25 мая 2024

Чемпионский матч в РПЛ! «Краснодар» или «Динамо» — кто возьмёт титул? LIVE!
Никита Паглазов
Чемпионский матч в РПЛ
Комментарии
А ведь может и «Зенит»!

Сегодня, 25 мая, завершается РПЛ сезона-2023/2024. Чемпиона России мы узнаем в последнем туре. Например, в матче «Краснодара» и «Динамо», по итогам которого титул может оформить любая из команд.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прямо скажем: ситуация непростая. И может случиться так, что после финального свистка в Краснодаре чемпионом вообще станет «Зенит». Для этого хозяевам нужно победить в своей игре, а петербуржцам – взять три очка с «Ростовом» в параллельной встрече. Таким образом, чтобы первым стали парни Мурада Мусаева, им нужны не только три очка, но и осечка гегемона.

На бумаге все аргументы в пользу «Динамо» – москвичам нужно просто не проиграть на выезде «Краснодару», и тогда долгожданное золото возвращается в столицу. Но как часто бывает, когда стоит подобная задача, команда начинает нервничать больше обычного.

Информационный разогрев:
В каких ещё европейских лигах чемпионы набирают так же мало очков, как в России В каких ещё европейских лигах чемпионы набирают так же мало очков, как в России
Парадоксальный герой «Динамо». Бальбуэна раздражал, а теперь войдёт в историю как легенда Парадоксальный герой «Динамо». Бальбуэна раздражал, а теперь войдёт в историю как легенда

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android