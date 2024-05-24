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Барселона уволит Хави и назначит главным тренером Ханс-Дитер Флика, подробности, причины, Лапорта, Деку

Хави хотят уволить из «Барсы» из-за двух цитат. Его заменит немецкий тренер
Никита Паглазов
Хави хотят уволить из «Барсы»
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Очередная драма в Каталонии. Президент Лапорта в бешенстве, а в клуб едет Флик.

«Барселону» в следующем сезоне возглавит новый тренер. AS, Radio Catalunya и Sky Sport сообщают, что клуб достиг договорённости с Ханс-Дитером Фликом. С немецким тренером подпишут контракт до лета 2026 года. А что с Хави? Его уволят. Но как же так? Ведь Жоан Лапорта уговаривал Хави остаться, и около месяца назад они договорились о продолжении сотрудничества. Президент даже расплакался при объявлении новости.

А ведь в апреле всё было хорошо:
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Лапорта разочаровался в Хави из-за одной пресс-конференции

Перед встречей 36-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» (2:0) Хави дал резкую пресс-конференцию. Главные цитаты — про финансовое положение «Барсы» и форварда сине-гранатовых Витора Роке.

Хави
Хави
главный тренер «Барселоны»

«Мы стараемся быть конкурентоспособными. Болельщики должны понять, что нынешнее финансовое положение клуба не имеет ничего общего с тем, что было 25 лет назад. Ситуация сложная. Раньше тренер говорил: «Я хочу подписать вот этого, этого и этого». Сейчас всё не так. Мы не в том положении, в котором находятся другие клубы с лучшей экономической ситуацией, как, например, «Реал». Болельщики должны это понимать. Это не значит, что мы не хотим и не будем бороться за титулы. Нам нужно время».

А про Витора Роке испанец сказал следующее: «Всё дело в том, что первоначально планировалось, что Витор Роке присоединится к нам в июле, а не в январе, однако из-за травм пришлось совершить эту сделку. Мы ждали Витора, но ему ещё нужно развиваться и многому учиться. У нас в команде очень много сильных и важных игроков, которых он пока не может заменить». Напомним, бразильца приобрели у «Атлетико Паранаэнсе» летом 2023 года за € 30 млн + € 31 млн бонусами. Роке должен был провести сезон-2023/2024 в Бразилии, но приехал в Испанию уже зимой.

Пресс-конференция Хави взбесила президента «Барселоны» Жоана Лапорту. Catalunya Ràdio сообщает, что боссу каталонцев не понравились слова о финансовом положении клуба и Роке. По информации COPE, Лапорта «полностью разочаровался» в Хави. Жоан посчитал, что тренер игнорирует договорённости, достигнутые во время обсуждения продления сотрудничества. Тогда Лапорта попросил Хави верить в клуб. Но после пресс-конференции президент решил, что тренер не ценит «Барсу». Жоан не понимает, как Хави признаёт превосходство «Реала», забывая, например, о скандале с незасчитанным голом Ламина Ямала в последнем «класико».

Напоминаем, что случилось в матче «Реала» и «Барсы» в апреле:
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А почему Лапорте не понравились слова о Роке? Именно Хави настоял на трансфере бразильца зимой, хотя спортивный директор «Барселоны» Деку хотел, чтобы форвард приехал летом, как и планировалось изначально.

Андре Кюри, агент Роке, рассказал, что Хави ни разу не общался с футболистом. Роке не понимает, почему не появляется на поле (338 минут в 15 матчах за полсезона). Он несчастен и хотел бы покинуть «Барсу». Лапорта раздражён, что клуб пошёл на крупный трансфер ради Хави, а тренер отказался от игрока и испортил с ним отношения.

Хави и Витор Роке

Хави и Витор Роке

Фото: AP/TASS

Первым тревожным звонком для Хави стало отсутствие Лапорты и Деку на матче с «Альмерией». Хотя обычно президент и спортивный директор находятся вместе с командой. А спустя пару дней после матча испанское издание Diario Sport сообщило: Лапорта принял решение об увольнении Хави. На данный шаг он пошёл после консультаций с другими руководителями. Однако Хави опровергал информацию.

Хави
Хави
главный тренер «Барселоны»

«Руководство ничего мне не сказало. Наши отношения не изменились, всё нормально. Я сказал, что думаю на самом деле. Мы боремся за все трофеи, я полон амбиций и энтузиазма, но ситуация непростая, и реальность от этого не меняется. Я абсолютно уверен, что буду тренером в следующем сезоне. Я полон надежд, для меня по-прежнему большая честь работать в клубе. Мне неинтересны слухи. Я понимаю, что СМИ должны что-то публиковать, но для меня это ничего не меняет. Мы сядем за стол переговоров. Если нам нужно будет о чём-то поговорить, мы это сделаем. Три недели назад мы собрались здесь, чтобы объявить, что продолжим сотрудничество. Абсолютно ничего не меняется. Если будут какие-то изменения, мы сообщим об этом».

После матча с «Райо Вальекано» (3:0) Хави также отметил, что ощущает спокойствие со стороны руководства клуба. Но сейчас, вероятно, история подходит к концу.

Что так сильно повлияло на Лапорту?

Болельщики критикуют решение Лапорты. Большинство поддерживает Хави и не видит в его словах чего-то критичного. Но всё же президента «Барселоны» можно понять. Во-первых, у Хави и Лапорты существовали договорённости, достигнутые в апреле. Учитывая реакцию Жоана на слова тренера, важным пунктом стали амбиции клуба. А Хави своими словами снимает с себя ответственность, перекладывая её в случае неудач на президента. Получается, что это Лапорта привёл клуб к нестабильному финансовому положению, из-за которого «Барса» не борется за титулы.

Не забываем о поведении Хави в последние месяцы. Тренер каталонцев срывается на судей, оскорбляет их. Он постоянно получает карточки за своё импульсивное поведение. В эту картину вполне вписывается, что Хави мог сначала попросить подписать футболиста, а затем заявить, что ждал его только летом.

Жоан Лапорта

Жоан Лапорта

Фото: David Ramos/Getty Images

Также на Лапорту давит Виктор Фонт — кандидат в президенты «Барселоны». Жоан обогнал конкурента на выборах в 2021-м, но новое голосование состоится в 2026-м. И предвыборная гонка уже началась. Фонт атакует Лапорту через СМИ, обвиняя в отсутствии результатов работы за три года. Также Виктор поддерживает Хави, отмечая, что нынешний президент «Барсы» не ставит тренера в центр проекта.

В Каталонии снова неспокойно. Посмотрим, к чему приведёт ставка Лапорты на Флика.

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