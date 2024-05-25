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Мурад Мусаев: надеюсь, мы потеряем не более четырёх игроков летом

Мурад Мусаев: надеюсь, мы потеряем не более четырёх игроков летом
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о предстоящей трансферной политике клуба перед началом следующего сезона.

«Сейчас очень тяжелый рынок. Европа закрыта. Надо находить игроков в латинской Америке, второй пятерке Португалии. Рынок ограничен. Крайне. Многое будет зависеть от того кто уйдет. По Эдику в клубе пока ничего нет. Матвей пока ни с кем не подписал. У Кордобы год контракта. Надеемся, он останется с командной. Надеюсь, мы потеряем не более четырёх игроков и столько же купим», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57).

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