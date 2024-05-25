Тюкавин: как «Динамо» могло не верить в победу? Удача была не на нашей стороне

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о чемпионском матче между бело-голубыми и «Краснодаром» в последнем туре Российской Премьер-Лиги.

«Я бы не сказал, что мы перегорели. «Краснодар» нёсся, им ничего не оставалось делать. Они — молодцы. Их стадион гнал вперёд

Как мы могли не верить в победу? Если бы мы не верили, то смысл сегодня играть этот матч? Мы верили, но удача сегодня была не на нашей стороне. Ни о каком проклятье не слышал», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги – 2023/2024 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Краснодар» занял второе место, третье — московское «Динамо».