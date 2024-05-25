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Тюкавин: полтора месяца назад в «Динамо» не думали, что поедем бороться за первое место

Тюкавин: полтора месяца назад в «Динамо» не думали, что поедем бороться за первое место
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался по поводу того, что команда даже не думала, что будет бороться за чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Полтора месяца назад мы не думали, что, когда поедем в Краснодар, будем бороться за первое место. Все знали и видели, на сколько очков мы отставали. Но случилось чудо — мы забивали на последних секундах. Так сложилось, что сегодня мы должны были приехать и победить. Но было тяжело играть против «Краснодара».

Хочу поблагодарить наших болельщиков. Нас очень круто провожали на матч», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам завершившегося сезона РПЛ-2023/2024 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Краснодар» занял второе место, третье — московское «Динамо».

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