Тюкавин: полтора месяца назад в «Динамо» не думали, что поедем бороться за первое место

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался по поводу того, что команда даже не думала, что будет бороться за чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Полтора месяца назад мы не думали, что, когда поедем в Краснодар, будем бороться за первое место. Все знали и видели, на сколько очков мы отставали. Но случилось чудо — мы забивали на последних секундах. Так сложилось, что сегодня мы должны были приехать и победить. Но было тяжело играть против «Краснодара».

Хочу поблагодарить наших болельщиков. Нас очень круто провожали на матч», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам завершившегося сезона РПЛ-2023/2024 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Краснодар» занял второе место, третье — московское «Динамо».