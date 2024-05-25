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Сафонов резко ответил на вопрос, было ли увольнение Ивича из «Краснодара» роковой ошибкой

Сафонов резко ответил на вопрос, было ли увольнение Ивича из «Краснодара» роковой ошибкой
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера южан по ходу сезона.

— Замена Ивича — роковая ошибка?
— Вы не правы. Я не могу ответить на данный вопрос. Вопрос просто некорректный. По отношению к Мусаеву, команде и всем, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

По ходу текущего сезона вместо Владимира Ивича на пост главного тренера южан был назначен Мурад Мусаев.

Сегодня, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0. После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57).

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