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Личка: матч «Динамо» в Краснодаре — лучший момент сезона

Личка: матч «Динамо» в Краснодаре — лучший момент сезона
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) лучшим моментом сезона.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

– А лучший момент в этом году?
– Здесь, в Краснодаре. Когда приезжаешь на такую игру и у тебя есть шанс выиграть, в составе много хороших игроков. Многие никогда не играют такую игру, где на кону чемпионство, в последнем туре. У нас это случилось. Нам это футбольный бог подарил. Такие эмоции – это тоже большой плюс, — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

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