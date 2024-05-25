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Марцел Личка назвал самый обидный матч «Динамо» в сезоне

Марцел Личка назвал самый обидный матч «Динамо» в сезоне
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, какой матч в этом сезоне стал самым обидным для команды.

«Тяжело сказать, какой самый обидный матч в сезоне. Например, были голы на 92–93-й минутах. Игра с «Уралом», к сожалению, игра со «Спартаком», где мы играли очень хорошо и не набрали очков. Но когда делаешь резюме этого сезона, для меня хорошие, позитивные эмоции», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

По итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» заработало 56 очков за 30 матчей. Подопечные Марцела Лички заняли третье место в турнирной таблице чемпионата России. Примечательно, что перед стартом последнего тура бело-голубые возглавляли таблицу РПЛ.

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