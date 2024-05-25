Файзуллаев: у «Пахтакора» и «Зенита» есть чемпионский дух, это помогает им выигрывать

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сказал, что у «Зенита» есть чемпионский дух, а также предположил, что нужно армейцам, что иметь такую же черту.

— Твой прошлый клуб «Пахтакор» и «Зенит» часто выигрывают свои чемпионаты.

— У «Пахтакора» и «Зенита» есть чемпионский дух. Это им помогает.

— Что нужно, чтобы у ЦСКА он тоже был?

— Нужно лучше готовиться к играм, держать концентрацию до конца, чтобы не пропускать в конце матча и не упускать важные очки. Это больше психологический вопрос, — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, по итогам 30 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Первое место с 57 очками занял «Зенит».

Файзуллаев выступает за армейцев с прошлого лета. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал 13 результативных передач. Действующий контракт узбекского футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аббосбека в € 5 млн.