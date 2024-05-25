Аббосбек Файзуллаев ответил, останется ли в ЦСКА на следующий сезон

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о том, останется ли он в клубе на следующий сезон.

— Останешься на следующий сезон?

— В футболе всё может случиться. Сейчас я хочу отдыхать. Давно такого не было, чтобы я не думал о футболе и отдыхал. Накопилась усталость, потому что очень много игр, — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Действующий контракт узбекского футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и содержит пункт о продлении ещё на один сезон. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аббосбека в € 5 млн.

ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 48 очков за 30 матчей.