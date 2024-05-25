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Экс-игрок «Балтики» Мусаев: обидно за свой бывший клуб, жду их в РПЛ через сезон

Нападающий ЦСКА и экс-игрок «Балтики» Тамерлан Мусаев высказался об ощущениях от вылета калининградцев из Российской Премьер-Лиги.

«Первым делом, когда пришёл в раздевалку, узнал, как сыграла «Балтика». Очень обидно за свой бывший клуб. Желаю им набираться сил, терпения и жду их в РПЛ через сезон», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Балтика» по окончании чемпионата заняла 15-е место и опускается в Первую лигу.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 48 очков за 50 матчей.

Клубы Российской Премьер-Лиги проведут первые стыковые матчи с командами Мелбет Первой лиги, которые запланированы на 29 мая, на своём поле. Ответные стыковые игры, в которых команды Первой лиги примут команды Российской Премьер-Лиги, состоятся 1 июня.