Тамерлан Мусаев: было легко влиться в коллектив ЦСКА, но я хочу от себя большего

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал об адаптации в клубе после перехода в стан армейцев в предыдущее зимнее трансферное окно из «Балтики».

«Федотов говорил, что я почти сразу адаптировался в команде. Было легко влиться в коллектив ЦСКА. Но я от себя хочу большего и буду работать для этого», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Мусаев в текущем сезоне сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

По итогам 30 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Первое место с 57 очками занял «Зенит».