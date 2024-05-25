Личка: неприятно, что «Динамо» не выиграло чемпионство. Верил, что создадим свою игру

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о развязке чемпионской гонки в нынешнем сезоне чемпионата России. Бело-голубые, которые перед последним туром РПЛ занимали первое место, финишировали третьими.

«Более неприятно, что мы не выиграли чемпионство, а не то, что снова выиграл «Зенит». Я верил в то, что создадим свою игру. «Краснодару» было тяжело. У «Краснодара» был очень маленький процент стать чемпионом. Но так получилось, что выиграл «Зенит», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.