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Марцел Личка не согласился со званием лучшего тренера сезона в РПЛ

Марцел Личка не согласился со званием лучшего тренера сезона в РПЛ
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Чешский специалист Марцел Личка, возглавляющий московское «Динамо», не согласился с тем, что его называют лучшим тренером сезона в РПЛ.

— Многие коллеги называют вас лучшим тренером сезона РПЛ. Считаете ли вы себя таковым?
— Я вам честно скажу. Я такие индивидуальные награды не понимаю. Когда ты лучший бомбардир, там есть статистика. Кассьерра забил 21 гол – он будет лучшим бомбардиром. Я уважаю всех тренеров РПЛ и ФНЛ.

Например, очень хорошая работа тренера Мусаева. Он молодой, хороший парень, он строит новую команду. Здесь был Ивич — тоже отличный тренер. Мы можем так следить команда по команде. Честно говоря, я лучший или другой — это неважно.

Я хотел сегодня победить, выиграть чемпионство с командой, потому что это футбол, это коллективный спорт. И я как тренер без команды ничего не добьюсь, поэтому эти индивидуальные награды всегда менее ценны, — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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