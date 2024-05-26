За интригу, когда в неё никто не верил. За невероятного Личку. За борьбу до конца. И за то, что было весело.

Всё закончилось настолько банально, что даже слов нет. Словно какой-нибудь безумный фильм с прогнозируемым финалом. «Миссия невыполнима» по-русски. «Зенит» был Томом Крузом, почти свалившимся с дубайского небоскрёба. Но кое-как выкарабкался, да и протянутая дружеская рука из Краснодара помогла. Разве что в случае с «Зенитом» не для всех победил положительный герой, многие симпатизировали «Динамо».

Динамовцы были как никогда в своей российской истории близки к чемпионскому титулу. Всего-то требовалось – взять одно очко в «Краснодаре». Проиграли титул сами, винить некого. Найдутся люди, которые бросят камень в Марцела Личку или игроков, наверное, в том числе среди поклонников бело-голубых. Но, несмотря на печальный для столичной команды финал, хочется поблагодарить «Динамо». Есть за что. Согласны?

Прежде всего скажем «Динамо» спасибо за интригу. Ещё за семь туров до финиша команда Лички отставала на девять очков от «Зенита» и на пять – от «Краснодара». В тот момент в возможное чемпионство «Динамо» не верил наверняка ни один из тех пяти тысяч болельщиков бело-голубых, которые в мае отправились на «золотой» матч в Краснодар. Но затем команда Лички выдала головокружительный месяц с шестью победами подряд над «Пари НН», «Оренбургом», «Зенитом», «Сочи», «Балтикой» и «Крыльями Советов» с общим счётом 17:7.

Спасибо «Динамо» за то, что команда дарила сумасшедшие концовки а-ля «Байер». «Сочи» дожали на 90+5-й минуте, а с «Балтикой» превратили счёт 1:2 в 3:2 благодаря голам на 90+3-й и 90+9-й минутах. Такая воля к победе – это нечто. Фактически чемпионский характер! Даже в Краснодаре динамовцы, пропустив, дважды попали в штангу и в компенсированное время создали момент в меньшинстве.

Празднование динамовцами победного гола в Калининграде Фото: fcdm.ru

Конкретно Личке спасибо за то, что ставил «Динамо» смелый, атакующий футбол. Да, в Краснодаре или с «Зенитом» дома на финише сезона его команда сыграла иначе, но это объяснимо. Ведь финалы, как известно, не играются — они выигрываются. «Динамо» стремилось к победе над конкурентами любыми средствами. С «Зенитом» получилось, а в Краснодаре — нет.

Тем не менее «Динамо» завершает чемпионат России лидером по количеству ударов и попаданий в створ в среднем за матч. В этом смысле Личка, кажется, сильнее, чем любой другой тренер в РПЛ, включая Сергея Семака из «Зенита». Он более устойчив к давлению результата.

В лице Лички наша лига получила топ-тренера. Это он доказывал в «Оренбурге», доказал и в «Динамо». Марцел заслуживает уважения ещё и за свою открытость, готовность отвечать на самые неприятные вопросы журналистов и жёсткую критику. Даже когда раздувалась тема его конфликтов с Денисом Макаровым и Дмитрием Скопинцевым, чех не срывался и спокойно всё комментировал. Потом и Макарова вернул в состав, и Скопинцев у него в основе вышел на решающий матч сезона.

Макаров рассказывал о своих отношениях с тренером, придя в гости к «Чемпионату»:

«Что произошло у нас с Личкой? Недопонимание. У каждого человека, футболиста или тренера, есть своё видение. Он смотрел на ситуацию так, я – иначе. Из-за этого случилось недопонимание. Но потом мы сели, поговорили, всё друг другу в глаза высказали. Марцел изложил свою позицию, я – свою. Мне кажется, мы услышали и поняли друг друга. Пожали руки. Всё нормально».

Динамовцы – молодцы ещё по многим причинам. Они не стали слабее, несмотря на потерю Арсена Захаряна. На трансферном рынке клуб нашёл прекрасную замену российскому таланту на позицию атакующего полузащитника в лице Бителло. А Константина Тюкавина довели до уровня, пожалуй, лучшего игрока сезона РПЛ: в апреле-мае нападающий забил в шести матчах подряд, и его голы во многом удержали бело-голубых в чемпионской гонке. «Динамо» вернуло болельщиков на трибуны, что ценнее любой медали.

Может быть, действительно есть какая-то сила, которая мешает динамовцам выигрывать чемпионский титул с 1976 года. И чем сильнее веришь в это, тем более вероятен такой исход «золотой» гонки, как в Краснодаре. Но за попытку, за яркий сезон спасибо, «Динамо»!